Stiri pe aceeasi tema

- Anita Pointer s-a stins din viața la 74 de ani. Aceasta a devenit cunoscuta in grupul „The Pointer Sisters”. Solista a murit inconjurata de familie in locuința sa din Beverly Hills, conform agentului sau de presa. Știre in curs de actualizare The post Anita Pointer a murit. Cantareața din celebra…

- Linda De Suza, cantareața și actrița franceza de origini portugheze, a murit la varsta de 74 de ani. Artista a murit la spitalul din Gisors unde fusese transferata de urgența pentru ca suferea de insuficiența respiratorie dupa ce a fost testata pozitiv pe

- Moș Nicolae a fost mai generos ca niciodata cu Ana Baniciu. Cantareața a fost jefuita in urma cu mai mult de o luna, iar acum a primit in dar unul dintre lucrurile pe care le-a furat atunci. Ana a impartașit bucuria cu urmaritorii de pe rețelele de socializare.

- In varsta de 33 de ani, cantareața AMI e singura. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , artista a dezvaluit ca nu are iubit, dupa ce acum ceva vreme a trecut printr-o desparțire dureroasa de fostul partener. Acum, ea iși dedica totul timpul ei și carierei sale. „Sunt intr-o perioada a vieții mele…

- O cantareața celebra din Romania a fost implicata intr-un scandal de proporții, care s-a lasat cu acte de violența. Artista a povestit totul la Antena Stars, unde a menționat ca barbatul iși dorește, de fapt, o relație cu ea.

- Cantareața celebra din Romania care nu vrea sa mai urce pe scena. O mulțime de oameni ii asculta și fredoneaza melodiile chiar și in prezent. S-a facut remarcata in industria muzicala prin vocea inconfundabila pe care o avea, reușind sa devina una dintre cele mai de succes soliste de muzica ușoara din…

- Stela Enache, in varsta de 72 de ani, a interpretat melodia „Ani de liceu” care ruleaza in filmul „Liceenii”. Artista a reacționat acum cu privire la reluarea filmarilor. Recent, Irina Margareta Nistor a afirmat chiar ca protagoniști vor fi fiul lui Ștefan Banca Jr. și Violeta, fiica pe care o are cu…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi. Aceasta este foarte activa in mediul online și impartașește mereu cu fanii momente din viața ei. Cantareața nu se ferește sa se arate in fața publicului complet naturala, semn ca este tare mandra de felul in care arata.…