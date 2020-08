Stiri pe aceeasi tema

- Lora, regulile din Bali nu se aplica și in Romania! Artista, cu masca la gura și Ghenu, cu pantalonii in vine, surprinși in timp ce incalca legea! Paparazzii Spynews.ro, pe urmele celor doi!

- Lui Nicole Cherry ii merge bine pe toate planurile! Deși a luat o pauza forțata de la concerte, cauzata de pandemie, cantareața a avut timp pentru alte proiecte și a lansat o colecție de haine. De asemenea, a petrecut mai mult timp cu iubitul sau. Nicole și Florin Popa au sarbatorit doi ani de relație,…

- "Discutia a inceput la Curtea Constitutionala, cand s-a zis ca Parlamentul stabileste in situatia aceasta desfasurarea alegerilor. Discutia aceasta a avut loc deja in momentul in care s-a votat legea cu alegerile in data de 27 septembrie, intr-o singura zi. De atunci epidemia a mai evoluat, așa incat…

- Brailenii au dat alcooltestul peste cap si s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. Un al treilea sofer a fost depistat in stare avansata de ebrietate dupa ce a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in doua autovehicule parcate.

- In timpul protestului de astazi de la Președinție, organizat de Pro Moldova, deputatul Vladimir Cebotari a fost luat pe sus de o mașina, in timp vehiculul ieșea din curtea instituției prezidențiale.

- CE-AI FACUT, BOBITA!?… Situatie complicata pentru un agent de politie din municipiul Husi, care a fost surprins, intr-una din noptile trecute, pe camp, cu o domnisoara! Agentul era in timpul serviciului sI, alaturi de un alt coleg, ar fi trebuit sa patruleze cu autospeciala IJP-ului. Numai ca, nu se…

- O romanca stabilita la Londra a strabatut 1.500 de kilometri, pana in Suedia, pentru o tunsoare. De altfel, mai mulți britanici au profitat de regimul relaxat din Suedia pentru a fugi de carantina. Acum, insa, n-ar mai putea, pentru ca s-au inasprit condițiile de revenire in Regatul Unit.