Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de ucraineni incearca sa urce in trenuri care sa-i duca cat mai departe de zona de conflict, in gara din Harcov. Conform ințelegerii cu autoritațile ucrainene, militarii ruși au incetat focul in Harcov, luni dimineața, și au lasat liber un cordon umanitar, pentru ca civilii sa poata fi…

- Calea Ferata din Moldova a fost luata cu asalt de cetatenii ucraineni, care fug de razboi. Oamenii au format randuri imense la casele de bilete ale Garii din Chisinau pentru a prinde un loc in trenul spre Bucuresti.

- Vameșii unguri au informat Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontiera Oradea și Sighetu-Marmației ca, incepand cu data de 02.03.2022, ora 15.45 (ora RO), la frontiera romano – ungara, intrarea pe teritoriul Ungariei este permisa numai cetațenilor statelor terțe (inclusiv cetațenilor ucraineni…

- Cozi uriașe la Vama Palanca! Zeci de mașini stau in rind la acest punt de trecere a frontierei pentru a intra in țara. Rindurile de mașini se intind pe cel puțin un kilometru. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 24 699 traversari, un numar mai mare…

- Cozi imense s-au format in aceasta dimineața la punctul de trecere Palanca, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei.In imaginile de pe camerele video ale Poliției de Frontiera se vad zeci de automobile, care stau in rand sa intre in țara noastra din Ucraina.

- Cea de-a treisprezecea Zi mondiala anuala a citirii cu voce tare, a fost sarbatorita miercuri, 2 februarie, și la filiala de carte a Bibliotecii Județene din Micro XIV. Bibliotecarul Ramona Stan povestește ca aceasta zi a petrecut-o in compania elevilor de la Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș…

- Este vorba de Kiribati, care si-a redeschis granitele. Cu toate acestea, doua treimi dintre pasagerii primului zbor international care a aterizat pe insula dupa 10 luni au fost testati pozitiv, relateaza The Guardian . Toti cei 54 de pasageri, dintre care 36 deja diagnosticati cu coronavirus, au fost…

- „Astazi, in jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebri ai unui partid politic au patruns in cladirea Primariei Timișoara, pe o ușa din spatele cladirii destinata accesului publicului, pretinzand ca doresc sa se inscrie in audiența.Accesul le-a fost permis de politia locala, dar imediat au tulburat liniștea,…