- Nicole Cherry le-a povestit fanilor de pe Instagram ca intampina probleme destul de mari cu vocea. Viitoarea mamica este deja ragușita de foarte mult timp și spune chiar ca nu știe ce sa mai faca pentru a trece aceasta afecțiune. Vedeta a marturisit pe InstaStory ce s-a intamplat, de fapt.

- Denis Ștefan și soția sa, Cristina, sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Viitoarea mamica nu rateaza nicio ocazie sa se afișeze cu burtica de gravida, astfel ca aceasta s-a postat chiar recent pe Instagram. Cristina s-a fotografiat in cadrul unui peisaj…

- Gabriela Prisacariu mai are doar doua luni pana cand iși va strange bebelușului in brațe și e tare nerabdatoare pentru acest eveniment important. Ea a publicat in urma cu puțin timp un clip video cu burtica de gravida in timp ce bebelușul mișca.

- Antonia a reușit sa-și ia prin surprindere toți fanii din mediul online. Cantareața a publicat pe pagina sa de socializare o fotografie cu burta de gravida la vedere, iar mulți s-au intrebat daca e iar insarcinata. Ei bine, iata care a adevarul.