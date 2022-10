Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva ore s-a aflat ca Andreea Popescu va avea inca o fetița. Atunci dezvaluirea nu a fost facut de catre ea, ci a fost ''data de gol'' de catre postarile celor prezenți la ziua fiicei sale, Anastasia, de doar 1 an. Acum, chiar vedeta a dat marea veste și a dezvaluit și ce nume va purta…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Artista are langa ea un barbat care o iubește necondiționat, o fiica și o cariera de succes.Nicole Cherry și-a dorit dintotdeauna sa fie mama tanara, astfel ca visul ei s-a indeplinit și a devenit mama la 22…

- Flick și Denisa au plecat, alaturi de fetița lor, in Paris. Cei trei se bucura de o vacanța de poveste in „orasul iubirii”. Daca mulți parinți prefera sa plece in diferite destinații, pentru a se relaxa, fara copii, iata ca cei doi indragostiți nu vor sa petreaca prea mult timp departe de micuța lor,…

- Liviu Varciu este un tata model pentru copiii lui. Iata ce imagine emoționanta a postat Anda Calin pe InstaStory cu prezentatorul TV alaturi de Anastasia, fiica lui cea mica. Cei doi au fost surprinși intr-un moment emoționant, in cadrul unui eveniment.

- Gina Pistol se simte mai implinita ca niciodata, iar prezentatoarea TV radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Josephine. Partenera de viața a lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționanta cu fiica ei chiar de pe litoralul romanesc. Iata cum a surprins-o prezentatoarea…

- Nicole Cherry a facut primele declarații despre nunta. Pana la 23 de ani, Nicole Cherry a bifat toate punctele importante. E mama, soție, iar cariera ei e pe val. Cum reușește sa faca performanța in muzica și in același timp sa fie mama cu norma intreaga pentru adorabila ei fiica, Anastasia, dar și…