VIDEO - Momentul în care huliganul de la Dej a bătut un șofer și l-a călcat cu mașina

Un șofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lăsat in libertate dupa ce a bătut un bărbat in Dej.La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea pentru… [citeste mai departe]