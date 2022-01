Nicole Cherry este noul artist Global Records

Stiri pe aceeasi tema

- No worries, ne spune Pepsi. Dupa ce ne-a adus tot anul mai mult fun alaturi de prieteni, mai multa culoare și mai multa muzica, Pepsi se ocupa și de Revelion. Au inceput cu un hoodie care nu puncteaza doar la capitolul drip, cat mai ales la capitolul party anywhere. Cine l-a caștigat știe despre ce...…

- Nicole Cherry a pregatit o surpriza de sarbatori și a lansat albumul „Memories”. Acest material discografic conține 13 piese, printre care se numara și cele mai consacrate piese ale artistei, precum „Danseaza amandoi”, „Cine iubește”, „Cuvintele tale”, dar și cel mai recent lansat track de catre Nicole,…

- Rihanna, Beyonce și Taylor Swift au acum inca un lucru in comun. Pe langa faptul ca sunt printre cele mai premiate femei din muzica pop, Forbes le-a inclus pe toate trei pe lista sa din 2021 a celor mai puternice 100 de femei din lume, publicata marți (7 decembrie), invocand realizarile lor in muzica,…

- „Ye” a luat-o cu totul de la capat. Urmaritorii artistului cunoscut anterior drept Kanye West au avut o surpriza luni (29 noiembrie), cand Instagram-ul rapperului a fost „curațat” de toate fotografiile. Artistul și-a șters toate pozele de pe platforma. Nu e clar daca Ye și-a șters sau pur și simplu…

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- A fost petrecere mare in weekend acasa la Nicole Cherry! Cantareața se pregatește sa devina mamica pentru prima oara la inceputul lunii decembrie, cand o va aduce pe lume pe micuța Anastasia, noteaza click.ro. Prietenele solistei au fost la inalțime și i-au pregatit lui Nicole un baby shower pe masura…

- Cu ritmuri pop dance și versuri captivante pe care ai vrea sa le fredonezi chiar de la prima ascultare, „Dam Dam Daram” este o melodie fresh care te duce cu gandul la zilele insorite de vara. Compus de catre DJ SAVA alaturi de Catalin Tamazlicaru, Tam Woods, Alex Antonescu și Razvan Dediu, „Dam Dam…

- Aspru, cu ochii palizi, carismatic, Phil Burbank este fascinant intr-un mod brutal. Toata povestea, puterea și fragilitatea lui Phil sunt prinse in trecut și in pamant: el poate castra un vițel cu doua taieturi rapide ale cuțitului; inoata gol in rau, murdarindu-și trupul cu noroi. Este un cowboy la…