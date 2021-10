Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este mult pana cand Gabriela Priscariu și Dani Oțil iși vor strange in brațe bebelușul ce urmeaza sa vina pe lume, mai ales ca ultima postarea a viitoarei mamici a dat de ințeles ca mai sunt doar cateva zile. Astfel, Gabriela a postat mandra ultimele fotografii cu burtica de gravida chiar inainte…

- Mara Banica le-a facut o surpriza fanilor și a impartașit o fotografie emoționanta cu ea insarcinata. Cunoscuta jurnalista le-a dezvaluit recent faptul ca urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Cum arata acum aceasta? Prima imagine cu Mara Banica insarcinata Mara Banica are noutați impresionante…

- Celebra Andreea Mantea și-a pus fanii pe jar. Aflata zilele acestea pe litoral, in vacanța, vedeta a postat cateva imagini de la locul faptei. Numai ca, unii dintre fani au observat ceva schimbat la ea, și imediat și-au dat cu parerea. In imaginile postate de vedeta ar parea ca este gravida, iar internauții…

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand Nicole Cherry va aduce pe lume primul sau copil. Vedeta este extrem de fericita și de asemenea, nerabdatoare, astfel ca nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze mereu cu burtica la vedere. Recent, artista a publicat o imagine de colecție pe Instagram și s-a…

- Cel putin 11 persoane au murit in estul Indiei, in urma unor ploi torentiale care au luat case si au provocat alunecari de teren, crescand bilantul musonului la peste 230 de morti, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP.

- Fericire mare in familia lui Nicole Cherry. Celebra artista va deveni mamica in doar cateva luni. Deși gurile rele au criticat-o pentru faptul ca s-ar fi grabit la 22 de ani sa aiba primul ei copil, cantareața nu ține cont de hateri și abia așteapta momentul in care-și va ține bebelușul in brațe, pentru…