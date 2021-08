Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand Nicole Cherry va aduce pe lume primul sau copil. Vedeta este extrem de fericita și de asemenea, nerabdatoare, astfel ca nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze mereu cu burtica la vedere. Recent, artista a publicat o imagine de colecție pe Instagram și s-a…

- Prețul succesului este unul scump, astfel ca nici pe Nicole Cherry greutațile din cariera n-au ocolit-o in fel și chip. In acest sens, viitoarea mamica a vorbit despre cele mai dure momente pe care le-a intampinat pana acum in drumul spre succes și cum a reușit vedeta sa treaca peste episoadele care…

- Nicole Cherry le-a povestit fanilor de pe Instagram ca intampina probleme destul de mari cu vocea. Viitoarea mamica este deja ragușita de foarte mult timp și spune chiar ca nu știe ce sa mai faca pentru a trece aceasta afecțiune. Vedeta a marturisit pe InstaStory ce s-a intamplat, de fapt.

- Timișoara nu se afla intre orașele unde se solicita prețuri cu mult mai mari fața de cele solicitate in urma cu trei luni. Creșteri semnificative se pot vedea asupra interesului pentru o noua locuința achiziționata. Cel mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro utilizand platforma specializata…

- Nicole Cherry a dezvaluit modul inedit in care i-a spus lui Florin Popa, iubitul ei, ca este insarcinata. Cei doi și-au dorit mult un copil, așa ca vestea i-a bucurat enorm pe viitorii parinți. Artista in varsta de 22 de ani a povestit in mediul online ca a facut un test de sarcina, a ieșit pozitiv,…

- Nicole Cherry a vorbit public despre situațiile neplacute cu care se confrunta in perioada sarcinii. Frumoasa cantareața s-a confesat in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare, facand in același timp și o alta dezvaluire emoționanta și anume ca a intrat deja in al doilea trimestru de sarcina.…