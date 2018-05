Nicole Cherry da ora exacta si lanseaza „Ceasul”

Stiri pe aceeasi tema

- Ava Max, noua revelație in muzica de peste Ocean, lanseaza in Romania piesa “My Way”, produsa de Atlantic Records. Tanara interpreta pop, care lucreaza cu celebrul producator muzical din Statele Unite, Cirkut (cel care a produs hiturile internaționale “Starboy” de la The Weeknd și “Wrecking Ball” a…

- Va prezentam o noua super piesa, o noua poveste de dragoste, cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. Pentru cei care nu il cunosc pe Alex, acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la show-ul TV, X Factor Italia. Astazi revine in atenția publicului cu un nou proiect muzical,…

- ARIANA GRANDE a revenit cu single-ul “No Tears Left To Cry”, extras de pe urmatorul album. Piesa este compusa de Ariana, Max Martin, ILYA si Savan Kotecha si a fost produsa de Max Martin si ILYA, iar videoclipul este regizat de catre Dave Meyers. In doar cateva ore de cand a fost lansat, clipul a adunat…

- Tara Holtea, frumoasa cantareata cunoscuta pentru hitul „Missing you” ce a strans 15 milioane de vizualizari pe YouTube, lanseaza „Spune-mi”, alaturi de Cat Music. Piesa este produsa de Synthetic si este insotita de un videoclip regizat de tanara Issabela Szanto, aflata sub indrumarea NGM Creative.…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hituri precum „Cu un picior in rai” si „Pana vara viitoare”, JO continua colaborarea cu HaHaHa Production si lanseaza piesa, „In lipsa ta”, insotita de videoclip. Filmat in Bucuresti si regizat de San, videoclipul reda in imagini emotia si starile simtite de artista…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numeste „Du-te-ma“. Piesa a fost compusa integral de artista si produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar si single-ul anterior al Deliei, „Fata lu’ tata“.

- Dupa ce a lansat „Chef de chef”, „Ochii tai”, „Nu te las”, „Mona”, „Portofele” si „As da zile”, MCulture by Damian Draghici revine cu cel de-al saptelea single: „De ce ma minti?”. Piesa interpretata de Nora Denes este un remake al melodiei „De ce ma minti?”, lansata in anii ‘90. „Intr-o zi de octombrie…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…