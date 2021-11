Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului din capitala Indiei a ajuns vineri la niveluri periculoase, din cauza artificiilor și petardelor lansate de oameni, in ciuda interdicției impuse de autoritați, pentru a celebra Dwali, sarbatoarea cunoscuta ca festivalul luminilor, relateaza BBC . Un strat gros de smog a acoperit New…

- Secretarul de stat Sorin Ion a declarat ca orele pierdute de elevii care intra in vacanța din cauza pandemiei vor putea fi recuperate in ianuarie și in aprilie. "Exista posibilitatea recuperarii - o saptamana in vacanta de iarna, in intervalul 3 - 10 ianuarie, si o saptamana in perioada "Scoala…

- Oana Radu s-a luptat mult timp cu kilogramele in plus pana a ajunge așa cum este azi, insa aceasta problema i-a adus și alte suferințe. Cantareața a povestit ca era foarte suparata deoarece niciun baiat nu o placea in adolescența, deși ea și-ar fi dorit o relație.

- Celine Dion iși amana concertele pe care trebuia sa le susțina in Las Vegas din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața trebuia sa-și reia rezidența in celebra metropola americana, noteaza click.ro. Potrivit revistei ”Variety”, Celine Dion a trebuit sa-și reevalueze programul din cauza unor ”spasme…

- Școlile și gradinițele din țara ar putea sa treaca in regim online ori sa-și sisteze activitatea in urmatoarele doua saptamani. Cel puțin asta prevede decizia Comisiei pentru Situații Excepționale privind instituirea starii de alerta in sectorul gazelor naturale.

- Secțiile de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din spitale vor fi verificate la nivel național din trei in trei ore. Acțiunea fara precedent a inceput luni dimineața și se desfașoara zilnic, in intervalul 9.00 – 21.00. In afara acestui program, verificarile vor fi executate ocazional de echipajele SMURD,…

- Fanii cunoscutei cantarețe sunt surprinși de cele auzite recent. Lidia Buble are probleme cu tatal ei din cauza noului barbatul din viața sa. Ce se intampla in familia concurentei de la emisiunea ‘Asia Express’? Lidia Buble are probleme in familie din cauza iubitului Lidia Buble este una din cantarețele…

- Autoritațile lucreaza la un plan de masuri care prevede, printre altele, ședințe gratuite de psihoterapie, discuții la ore despre relaționarea sanatoasa și comportamentul online și depistarea rapida a copiilor care sunt in pericol.