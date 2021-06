Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a anunțat ca e insarcinata, Nicole Cherry le-a mai facut o surpriza emoționanta fanilor ei. Frumoasa cantareața a postat pe rețelele de socializare imagini de colecție cu burtica de gravida, facand totodata o confesiune cu ochii in lacrimi, bineințeles de fericire. Aceasta a marturisit…

- Nicole Cherry este insarcinata cu iubitul eI Florin. Cantareața a dat vestea intr-un mod inedit, printr-o fotografie alaturi de partenerul ei, in care i se poate vedea burtica de gravida. Nicole Cherry este insarcinata. Vedeta a dat vestea și a postat prima fotografie cu burtica Intr-o rochie roșie,…

- Andreea Banica este una dintre cele mai cunoscute cantarețe ale Romaniei. A urcat prima oara pe scena in copilarie și continua sa o faca și acum. A aparut in fața fanilor in multe ipostaze. Recent, s-a fotografiat nemachiata, iar fanii ei din mediul online au reacționat.Andreea Banica are 42 de ani,…