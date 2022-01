Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Nicole Cherry trece printr-o perioada extrem de frumoasa din viața ei! Vedeta a devenit mamica, insa are parte și de cateva probleme. Aceasta s-a inarmat cu multa rabdare și are mare grija de fiica ei, mai ales in momentele in care micuța nu se simte chiar așa de bine. Nicole Cherry, dezvaluiri despre…

- Nicole Cherry traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei, asta dupa ce in urma cu o saptamana a devenit mamica pentru prima oara. Artista radiaza de fericire in preajma micuței Anastasia, mai ales acum, cand toata casa este impodobita in spiritul Craciunul. Iubita lui Florin Popa nu a putut sa nu…

- Pe 27 noiembrie, Nicole Cherry a nascut o fetița perfect sanatoasa la un spital privat din București. Ieri, 30 noiembrie, proaspata mamica in varsta de 22 de ani și micuța ei au fost externate. Acasa, taticul le-a așteptat cu o surpriza de proporții, bucuros ca familia lor s-a marit. Nicole Cherry traiește…

- Ieri a fost o zi foarte emoționanta pentru Nicole Cherry. Cantareața a fost externata din spital, iar aceasta a ajuns in sanul familiei alaturi de micuța sa. Cum s-a fotografiat vedeta alaturi de iubitul ei și fiica lor.

- Astazi e o zi mare pentru Nicole Cherry și fiica ei. Cantareața și Anastasia vor fi externate din spital și vor merge pentru prima data acasa impreuna. Familia artistei abia așteapta sa o vada pe cea mica.

- Nicole Cherry e cea mai fericita, asta deoarece de ieri viața ei s-a schimbat radical. Vedeta a devenit mama, iar recent a publicat prima ei fotografie alaturi de cea mica. Imagina a primit zeci de mii de reacții pe Instagram.

- Prințesa Charlene de Monaco s-a intors la familie, dupa aproximativ jumatate de an petrecut in țara natala. Fosta sportiva se simte mult mai bine și a distribuit deja o fotografie in care apare alaturi de soț și de cei doi copii, semn ca dorul pe care l-a purtat a fost unul intens.