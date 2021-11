Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry este foarte fericita de cand pe lume a venit fetita ei, Anastasia Maria. Nicole a nascut, sambata seara, o fetita sanatoasa. Cantareata in varsta de 22 de ani se simte foarte bine dupa nastere si nu arata deloc extenuata. Ba, dimpotriva, se poate spune ca a inflorit.

- Nicole Cherry a nascut sambata, 27 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa. Tanara mamica, in varsta de 22 ani, a facut primele declarații de pe patul de spital. Artista este fascinata de fiica ei și așteapta cu mare nerabdare sa ajunga acasa. Este motiv de mare bucurie in familia cantareței! Nicole Cherry…

- Cristina Cioran a nascut prematur, insa acum se bucura ca fetița ei, Ema, este sanatoasa și in afara oricarui pericol. Vedeta a postat pe rețelele de socializare noi imagini cu fiica ei.In urma cu patru luni, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au devenit parinți pentru prima oara. Dupa ce a nascut…

- E bucurie mare in familia fostei dansatoare a Deliei! Andreea Popescu a devenit mama pentru a doua oara și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Primele imagini cu micuța Anastasia. Așteptarea a luat sfarșit, iar fosta dansatoare a Deliei a devenit mama pentru a doua oara. Andreea Popescu a nascut…

- Nicole Cherry este insarcinata la doar 22 de ani, iar vestea a luat prin surprindere pe toata lumea. Artista și-a dorit sa fie o mama tanara, astfel ca visul ei s-a implinit. Viitoarea mamica a povestit cum și-a anunțat familia, dar și iubitul, Florin, despre sarcina. De cand a aflat ca este insarcinata,…