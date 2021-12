Nicole Cherry a lansat albumul Memories Nicole Cherry a pregatit o surpriza de sarbatori și a lansat albumul „Memories”. Acest material discografic conține 13 piese, printre care se numara și cele mai consacrate piese ale artistei, precum „Danseaza amandoi”, „Cine iubește”, „Cuvintele tale”, dar și cel mai recent lansat track de catre Nicole, „Scrie-mi pe suflet” (in al carui videoclip artista a dezvaluit ca așteapta primul copilul cu logodnicul acesteia, Florin).In plus, artista a lansat și o piesa nou nouța, intitulata „Cuando Me Mires”, insoțita de un lyric-video realizat de Dorck. Noul single este, de asemenea, inclus pe albumul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

