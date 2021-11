Stiri pe aceeasi tema

- Fanii au fost uluiți cand au descoperit ca Alina Eremia se ascundea sub masca lui Lady Panda de la Masked Singer! Cantareața a marturisit ca experiența a fost una inedita, dar nu mulți știu ca au napadit-o emoțiile in momentul in care a fost eliminata din show-ul de la Pro TV. Alina Eremia, totul despre…

- La un spectacol gazduit de televiziunea ITV, Adele a fost surprinsa plangand pe scena. Artista a izbucnit in lacrimi cand din public s-a ridicat o fosta profesoara a ei preferata. Adele nu-și mai vazuse profesoara preferata de aproape 20 de ani. Inainte de aceasta reintalnire, ea fusese intrebata din…

- In competiția Asia Express nu au mai ramas foarte multe echipe, așa ca orice desparțire este una extem de dureroasa. Doua vedete din show au fost nevoite sa renunțe la visul de a ajunge la premiul cel mare, așa ca plecarea lor a fost una foarte trista. Ce echipa a parasit Asia Express. Concurenții nu…

- Cristina Ich a dezvaluit ca a fost umilita pana la lacrimi cand a mers pentru prima data intr-un anumit magazin de lux. Iubita lui Alex Pițurca recunoaște ca-i plac lucrurile scumpe, dar acest a avut și consecințe neplacute la un moment dat. Modelul a ajuns sa izbucnesca in plans chiar in magazin.

- Un gol marcat in ultimul minut de Aleksandar Mitrovic a permis Serbiei sa smulga Portugaliei calificarea directa la Cupa Mondiala din 2022, duminica seara, pe Estadio da Luz din Lisabona. Sarbii au caștigat cu 2-1, finalizand pe primul loc in Grupa A, scrie digi24.ro .

- Fara dar și poate, separarea de coechipierii lor a pus o presiune foarte mare pe concurenții din Asia Express. Totul a devenit brusc mult mai greu pe Drumul Imparaților, insa și revederea a fost una pe masura. Ei bine, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a izbucnit in lacrimi in fața lui Mihai Petre…

- Cantareața Alina Ionescu trece prin momente cumplite, asta dupa ce in urma cu o luna bunica sa s-a stins din viața fulgetaror in urma unui accident vascular. Vestea morții celei care a crescut-o a picat ca un trasnet pentru cantareața.

- Nicole Cherry a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile, iar cantareața a impartașit cu fanii mare veste. Cantareața s-a fotografiat cu inelul de logodna, dar iata cum s-a petrecut intregul moment special.