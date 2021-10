Stiri pe aceeasi tema

- E cel mai bine vandut artist din ultimii 20 de ani! Adele a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca revine cu melodia „Easy On Me”, piesa care va fi lansata pe 15 octombrie. Pe Instagram le-a aratat fanilor sai un scurt fragment din cantecul ei. Cantareața revine in industria muzicala dupa…

- Dupa luni intregi de proces, Britney Spears a scapat de tutela tatalui ei, Jamie Spears. Cantareața in varsta de 39 de ani iși va putea gestiona de azi inainte singura finanțele, dar va putea lua și propriile decizii legate de viața personala și intima. Judecatoarea Brenda Penny, membra a unui tribunal…

- Nicole Cherry se pregatește sa devina mama pentru prima data la doar 22 de ani. Intr-un interviu exclusiv pentru VIVA! , tanara artista a dezvaluit cum se ințelege cu socrii sai și cine o va ajuta atunci cand micuța ei va veni pe lume. Au mai ramas doar cateva luni pana cand vedeta iși va strange fiica…

- Nicole Cherry traiește cele mai frumoase clipe! Cantareața se pregatește sa devina mamica pentru prima oara, așa ca mulți iși doreau sa afle ce nume a ales vedeta pentru fiica ei. Iata ca așteptarea a luat sfarșit și artista a facut anunțul așteptat de fani! Nicole Cherry a dezvaluit numele fiicei sale!…

- Nicole Cherry e implinita atat din punct de vedere personal, cat și profesional. E una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania și in curand va deveni mama pentru prima oara. Despre sarcina a facut dezvaluiri acum, este in al doilea trimestru. Artista spune ca iși traiește viața la fel ca inainte…

- In urma cu trei luni de zile, Alexandra Stan s-a casatorit in secret cu Emanuel. In podcastul lui Damian Draghici de pe Youtube, cantareața a recunoscut acum ca viața de femeie casatorita e frumoasa, dar e grea. Crede in relația ei și iși dorește sa aiba și copii. „E bine. E greu, iți dai seama, nu…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au lansat o melodie impreuna, „Cel puțin o veșnicie”, prin intermediul careia au anunțat ca se casatoresc pe data de 14 august. In videoclip, cantareața in varsta de 18 ani apare in rochie de mireasa, iar artistul in costum elegant, cu papion.„O viața-ntreaga noi ne-am…