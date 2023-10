Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a achiziționat 300.000 de carduri pe care vor fi virate sumele pentru primele de cariera didactica și profesionale, in conformitate cu Ordonanța de Urgența nr. 58 din 12 iunie 2023. Aceste prime vor fi acordate profesorilor și angajaților din sistemul de invațamant, iar distribuția…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca este convins ca va fi chemat de procurori sa discute despre exploziile de la Crevedia si a precizat ca acest lucru este o situatie de normalitate si nu vede nicio problema.Arafat a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta…

- Starea de urgența in Republica Moldova se va incheia atunci cind vor exista premise in acest sens. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul unei emisiuni TV. Acesta a menționat ca totul depinde de evoluția situației in Ucraina, iar la moment, scenariile „sint triste”.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat un raport privind intervenția echipelor de salvare dupa epxlozia de la Crevedia de saptamana trecuta. El a susținut ca actiunea pompierilor a avut la baza „o abordare defensiva”, al carei scop a fost acela de a raci cisternele…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Olt a anuntat ca politistii din Slatina au intervenit miercuri seara, la un eveniment rutier petrecut pe strada Unirii din municipiu. “Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca o tanara de 26 de ani, din municipiul Slatina, in timp ce conducea…

- Cu siguranța ai avut și tu muci care nu dispareau dupa o raceala, dar nu ai știut de ce se intampla asta. Ei bine, in acest articol iți vom vorbi despre motivul pentru care oamenii au muci. Iata ce semnificație are culoarea secrețiilor nazale și cand trebuie sa mergem de urgența la medic!

- Medic din cadrul UPU Constanta, dr. Mihai Vlad, s a alaturat lumii celor buni astazi, pe 24 iulie. Conform unei postari pe Facebook publicate pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, s a confirmat decesul dr. Mihai Vlad, medic in Unitatea de Primiri Urgente din Constanta,…

- In situația unei urgențe, uneori nu este suficient sa sunam la 112, este important și ce informații transmitem operatorului pentru ca acesta sa ne poata ajuta, iar timpul de intervenție sa fie cat mai scurt.