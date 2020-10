Stiri pe aceeasi tema

- Magistații francezi de investigație au emis o a patra acuzație impotriva fostului președinte al Franței Nicolas Sarkozy, dupa ce acesta ar fi acceptat in 2007 bani din partea libanezilor pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale. Autoritațile il invinuiesc astfel, dupa o ancheta lunga, pentru „apartenența…

- Nicolas Sarkozy, fostul presedinte al Franței, a vorbit joi seara, intr-o emisiune tv, despre cartea scriitoarei Agatha Christie, „Zece negri mititei”, redenumita recent „Erau 10”. Sarkozy a folosit cuvantul „maimuța” cu referire la elitele „care nu asculta pe nimeni” și care decid ce cuvinte putem…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy nu este cel dintai presedinte francez din a V-a Republica cu preocupari literare. Literatura franceza le-a rezervat unor președinți de stat un loc special datorita talentului lor. Astfel, Generalul de Gaulle a fost un mare memorialist, Georges Pompidou a…

- Casa fostului presedinte al aliantei Renault Nissan, Carlos Ghosn, care s-a refugiat la Beirut dupa ce a fugit de justitia japoneza, in decembrie, a fost distrusa de exploziile de marti seara in capitala libaneza, a declarat sotia sa, Carole Ghosn, ziarului brazilian O Estado de S. Paulo, scrie Le…