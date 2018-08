Stiri pe aceeasi tema

- Incleștare epica in semifinala turneului de tenis de la Wimbledon. Kevin Anderson s-a impus in 5 seturi in fața lui John Isner, scor 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24.Partida dintre cei doi a durat 6 ore și 35 de minute și a adunat 99 de gameu-uri.

- Kevin Anderson s-a impus in fata lui John Isner cu 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4, 26-24. Setul decisiv a durat aproape trei ore. In finala, Anderson il va intalni pe castigatorul meciului dintre Novak Djokovic, 21 ATP, si liderul mondial, Rafael Nadal. Pentru Kevin Anderson este prima finala la…

- Semifinala de la Wimbledon dintre Kevin Anderson, 8 ATP, și John Isner, 10 ATP, a devenit subiect de glume pe rețelele de socializare din cauza duratei meciului. Partida dintre cei doi se joaca de mai bine de șase ore. Dupa meciul lor urmeaza sa se joace cealalta semifinala dintre Nadal și Djokovic.…

- Novak Djokovic e nevoit sa aștepte de cateva ore (peste 6) pentru a putea disputa partida din semifinale de la Wimbledon cu Rafael Nadal. Sarbul și spaniolul sunt obligați sa aștepte sa se termine cealalta semifinala dintre Kevin Anderson, 8 ATP, și John Isner, 10 ATP, care dureaza de mai bine de șase…

- Rafael Nadal (1 ATP) și Novak Djokovic (21 ATP) se dueleaza astazi, in jurul orei 17:00, in cea de-a doua semifinala masculina de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Cealalta semifinala ii va pune fața in fața pe Kevin Anderson, 8…

- Tenismanul croat Ivo Karlovic (39 ani) a fost eliminat in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa cinci seturi, 6-7 (5/7), 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 13-11, de germanul Jan-Lennard Struff, intr-o partida disputata miercuri. Karlovic a reusit 61 de asi pe parcursul acestui meci…

- Joey “Jaws” Chestnut si-a batut practic propriul record, mancand 74 de hot-dog intr-un interval de zece minute. Concursul s-a desfasurat miercuri in Coney Island, New York, iar Joey Chestnut l-a castigat pentru a 11-a oara, intrand si in posesia premiului de 10.000 de dolari. Initial s-a anuntat…

- Mihaela Buzarnescu - Petra Kvitova este semifinala a doua a turneului de categorie Premier de la Birmingham. Partida va incepe in jurul orei 15:00 si poate fi urmarita in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, precum si in transmisiune directa pe DigiSport 1.