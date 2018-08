Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a anunțat ca va accepta ajutorul agenților americani FBI in investigația privind atacul cu drone cu exploziv din timpul discursului sau de saptamana trecuta, relateaza BBC.

- Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, a fost vizat sambata de un atac cu drone incarcate cu exploziv, in timp ce tinea un discurs in cadrul aniversarii a 81 de ani de la inființarea armatei nationale. Conform declaratiei televizate a presedintelui, atacul a fost o tentativa de asasinare. „Un obiect…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela.

