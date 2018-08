Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Tentativa de asasinat asupra presedintelui Venezuelei. Nicolas Maduro a fost vizat de un atac cu drone cu explozibili, in timpul unui discurs. Maduro a scapat nevatamat. Guvernul acuza opozitia ca responsabila de acest atac. Presedintele Maduro sustinea un discurs, la Caracas, cand a fost vizat de mai…

- Instanta suprema din Venezuela a anuntat vineri eliberarea a 39 de detinuti politici, transmit agentiile internationale de presa. Masura a fost luata la doua saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a fost reales in conditii contestate de opozitie si de comunitatea internationala. …

- Un misionar mormon in varsta de 26 de ani, Joshua Holt a fost arestat in iunie 2016 la resedinta sa din apropierea capitalei Caracas de catre serviciile de informatii venezuelene, care l-au acuzat ca a organizat grupuri armate cu misiunea de a destabiliza regimul presedintelui Maduro.'Este…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.