Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a calificat miercuri pe vicepresedintele american Mike Pence, care efectueaza in prezent un turneu in America Latina, drept un "sarpe veninos" si a acuzat Uniunea Europeana, care tocmai si-a extins sanctiunile impotriva regimului de la Caracas, ca "ingenuncheaza" in fata SUA, informeaza AFP si Reuters. "De fiecare data cand acest sarpe veninos de Mike Pence isi deschide gura, ma simt incurajat pe calea pe care am ales-o", a afirmat seful statului socialist in timpul unui discurs televizat. Miercuri, Mike Pence a denuntat "impactul devastator al dictaturii"…