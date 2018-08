Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela.

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Seful statului venezuelan, Nicolas Maduro, a numit-o joi pe Delcy Rodriguez, care conduce Adunarea Constituanta, in functia de vicepresedinte, cu ocazia unei remanieri guvernamentale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ea il inlocuieste pe Tareck El Aissami care a fost desemnat in fruntea noului…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, reales duminica intr-un scrutin foarte criticat de comunitatea internationala si in urma caruia Statele Unite au impus noi sanctiuni, le-a replicat expulzand doi dintre reprezentantii americani la Caracas cu cel mai inalt rang, relateaza AFP, conform news.ro.”L-am…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP."L-am…

