- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, i-a calificat duminica drept „spioni” si „dusmani” pe observatorii Uniunii Europene care au monitorizat recentele alegeri locale in Venezuela, negand neregulile semnalate de acestia in raportul lor, potrivit AFP.

- Opozitia venezueleana a revendicat miercuri victoria in alegerile regionale din Barinas, statul natal al fostului presedinte Hugo Chavez, guvernat de membri ai familiei sale incepand din 1998 si care ramane ultimul stat unde rezultatele oficiale inca nu au fost date publicitatii, informeaza joi AFP.…

- Partidul Socialist Unit al Venezuelei (PSUV), de guvernamant - al presedintelui Nicolas Maduro, a carui realegere la presedintia Venezuelei in 2018 nu a fost recunoscuta decat de o parte a comunitatii internationale -, a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile regionale de duminica, potrivit…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…

- Presedintele statului Nicaragua, Daniel Ortega, este linistit în privinta realegerii sale pentru un al patrulea mandat de cinci ani dupa alegerile de duminica pe care Washingtonul le-a calificat drept o comedie, în conditiile în care toti rivalii seriosi ai actualului sef al statului…

- Romania se va implica activ in direcția reducerii schimbarilor climatice, in linia Uniunii Europene, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, in cadrul Conferinței pe tema schimbarilor climatice de la Glasgow. Președintele și-a inceput discursul aratand ca „suntem deciși sa facem mai mult” și ca…

- George Simion a fost intrebat duminica, 26 septembrie, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima Tv, daca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale in 2024. Co-președintele AUR spune ca in acest moment nu ia in calcul aceasta posibilitate. Intrebat daca este scopul sau politic este…

- Politia spaniola a anuntat ca l-a arestat pe un fost director al serviciilor militare venezuelene de informatii, generalul Hugo Armando Carvajal, cautat de catre Statele Unite, care-l acuza de trafic de droguri, relateaza El Pais și News.ro. Generalul Hugo Armando Carvajal - supranumit ”Pustiul”…