Nicolas Maduro evocă posibilitatea achiziţiei de rachete din Iran Washington exercita sanctiuni stricte impotriva industriei petroliere iraniene, in incercarea de a bloca dezvoltarea programului nuclear al tarii. Teheranul a trimis mai multe transporturi de benzina in Venezuela, pentru a o ajuta sa depaseasca deficitul de carburant, precum si echipamente pentru a ajuta compania de stat PDVSA sa isi repare rafinariile. “Ne ajutam unii pe altii. Cred ca experienta iraniana ne va ajuta sa ne intarim capacitatea de management”, a afirmat Maduro intr-un interviu acordat televiziunii de stat. Maduro nu a oferit alte informatii despre modul in care ajuta Iranul, notand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

