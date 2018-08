Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost arestate, suspectate ca au folosit doua drone, incarcate fiecare cu cate un kilogram de explozivi, cu scopul de a-l asasina pe presedintele Nicolas Maduro, a anuntat Guvernul, relateaza The Associated Press.

- Incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, precum și reacțiile politice ce au urmat, au determinat Casa Alba sa trimita un mesaj.

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe omologul sau columbian Juan Manuel Santos ca este responsabil de un atentat care l-a vizat sambata, la Caracas, comis potrivit autoritatilor venezuelene cu drone incarcate cu explozivi, relateaza AFP. ”Astazi au incercat sa ma asasineze”, a declarat Maduro…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Drone incarcate cu explozibili au fost detonate in apropierea unei ceremonii militare unde presedintele venezuelean Nicolas Maduro sustinea sambata un discurs, dar el si restul guvernului au scapat nevatamati din acest incident, relateaza Reuters. Ministrul informatiei, Jorge Rodriguez, a vorbit despre…

