Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Maduro a fost reales duminica presedinte al Venezuelei, informeaza Reuters, din sursa oficiala. Procesul electoral a fost contestat atat in tara, cat si pe plan extern, transmit agentiile de presa internationale. Potrivit comisiei electorale nationale, prezenta la urne a fost de 46,1%, fata…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a fost ales in functia de presedinte al forului national, ieri, in cadrul Adunarii Generale de alegeri a federatiei, potrivit Agerpres. Florea, cel mai bun arbitru de sabie din lume in 2010, 2013 si 2014, a primit 37 de voturi, in timp…

- Criticul literar Irina Petras a fost ales pentru un nou mandat în functia de președinte a Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj. Irina Petraș a obținut 145 de voturi dintr-un total de 147 de voturi, fiind singurul candidat. La alegeri au participat…

- Omul forte al Azerbaidjanului in ultimii 15 ani, Ilham Aliev, a fost reales pentru un al patrulea mandat, care ii prelungește puterea pana in 2025, cu 86% din voturi, potrivit rezultatelor definitive publicate joi, scrie AFP.

- Carlos Alvarado Quesada, candidatul formatiunii Partidul Actiunii Cetatenilor (centru-stanga), a obtinut peste 66% din voturi in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea a 90% din voturi, informeaza agentia de

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus, marti, candidatura in cadrul alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc la data de 22 aprilie, iar opozitia venezueleana a anuntat ca va boicota scrutinul, informeaza site-ul postului France 24.

