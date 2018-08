Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al tranzitiei ecologice, Nicolas Hulot, si-a anuntat marti demisia din guvern, in care fostul animator de televiziune era unul dintre membrii cei mai populari, informeaza AFP. 'Iau decizia de a parasi guvernul', a declarat Hulot la postul de radio France inter, dupa ce a marturisit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca l-a invitat pe presedintele american, Donald Trump, la Moscova si ca atat el cat si Trump sunt pregatiti pentru mai multe summit-uri cata vreme...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat comportamentul &"inacceptabil" al fostului sau colaborator Alexandre Benalla, care a agresat un protestatar pe data de 1 mai, adaugând ca doreste sa îsi reorganizeze cabinetul pentru a evita

- Componentii nationalei de fotbal a Frantei, noua campioana mondiala la fotbal, au sarbatorit castigarea trofeului, duminica seara, la vestiare, la Moscova, alaturi de presedintele tarii, Emmanuel Macron, potrivit imaginilor difuzate pe retelele de socializare in care au scandat ''Vive la…

- Presedintele francez continua sa scada in sondaje. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul sau, Edouard Philippe, au inregistrat o scadere accentuata a popularitații in luna iunie, caștigand doar 34% și, respectiv, 31% din increderea respondenților, in scadere cu șase puncte intr-o luna, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat marti ''cinismul si iresponsabilitatea guvernului italian'', care a refuzat acostarea navei Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza AFP. Seful statului…

- Saptamana trecuta, jucatorul roman de rugby Mihaita Lazar a iesit campion al Frantei cu echipa Castres. La finalul partidei cu Montpellier de pe Stade de France, Mihaita Lazar, component de baza al echipei nationale a Romaniei, si-a facut un selfie chiar cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Intr-un…