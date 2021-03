Actorul Nicolas Cage, cunoscut din filme ca „Leaving Las Vegas” si „Willy's Wonderland”, s-a casatorit pentru a cincea oara, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Cage, in varsta de 57 de ani, si Riko Shibata, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit pe 16 februarie in Las Vegas.

„Este adevarat si suntem foarte fericiti”, a transmis actorul.

Potrivit unui reprezentant al lui, cei doi…