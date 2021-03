Nicolas Cage s-a căsătorit pentru a cincea oară. Cine este și cum arată soția lui Dupa un mariaj de numai patru zile in 2019, Nicolas Cage s-a casatorit din nou anul acesta, la Las Vegas. Soția lui, Riko Shibata, este cu 31 de ani mai tanara. Nicolas Cage, in varsta de 57 de ani, si Riko Shibata, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit pe 16 februarie, in cadrul unei ceremonii intime care a avut loc intr-un hotel din Las Vegas. Vestea a fost confirmata chiar de actor: „Este adevarat si suntem foarte fericiti”, a transmis acesta. Citește și: Nicolas Cage, „raspunzator” pentru cariera actoriceasca a lui Johnny Depp Un reprezentant al lui Cage a declarat ca „data a fost aleasa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

