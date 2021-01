Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a pus piciorul in prag! Vedeta de la Antena Stars, reacție acida la adresa celor care susțin ca iși modifica corpul in poze! Ce le-a spus fiica lui Petre Roman rautacioșilor? A postat imaginile pentru a le demonstra diferența!

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- La finalul anului 2020 Oana Roman și Marius Elisei au decis sa se desparta și fiecare sa mearga pe drumuri diferite in viața, insa iata ca reacția Catincai Roman, sora vedetei, este surprinzatoare! Aceasta susține ca tatal fetiței sale nu o facea fericita pe aceasta și ca ”o tragea in jos”

- Desparțirea doare, insa doare și mai tare daca la mijloc este implicat și un copil. Cum a reacționat fetița Oanei Roman, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa? Vedeta a povestit totul la Antena Stars! Prin ce momente a trecut Iza?

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- Satula pana peste masura de acuzațiile pe care i le aduce Oana Zavoranu, Oana Roman a dat carțile pe fața in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Fiica fostului prim-ministru, mesaj ”subtil” pentru Oana Zavoranu, in direct! Care este, de fapt, relația vedetei cu Pepe?