Nicolae Vrânceanu, fostul director al Telecomunicații CFR, judecat pentru abuz în serviciu Nicolae-Ciprian Vranceanu, fostul director al Telecomunicații CFR SA, este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi incheiat zeci de contracte care nu erau necesare, creandu-se un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae-Ciprian Vranceanu, la data faptelor director general al SC Telecomunicatii CFR SA, filiala a CNCF-CFR SA, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, in forma continuata, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

