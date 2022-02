Stiri pe aceeasi tema

- „Le-am cerut si celor de la PSD sa faca acelasi lucru: haideti sa vorbim in coalitie intai, sa gasim solutiile in coalitie, nu sa aruncam in spatiul public tot felul de teme – plafonarea preturilor la alimente – ca apoi sa vedem daca se poate sau nu se poate. Trebuie sa ne gandim foarte clar daca vrem…

- Ce facem daca am mancat prea mult? Cum putem ușura procesul digestiv Ce facem daca am mancat prea mult? Cum putem ușura procesul digestiv Sarbatorile de iarna reprezinta un prilej pentru romani sa incarce mesele cu tot felul de preparate tradiționale. Preparatele din carne de porc, sarmalele și cozonacii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, mesajul cu ocazia Sarbatorii Craciunului, in care afirma ca sa ne gandim la sanatatea noastra si a celor din jur este poate cel mai frumos dar pe care il putem oferi celorlalti, prin responsabilitatea cu care vom intelege sa petrecem aceste sarbatori, respectand…

- „Am facut un calcul rapid cu ceea ce am agreat noi, PNL, pe pensii, si ce avem acum in buget, si am atinge foarte rapid acea limita de 9,4 % din PIB. Trebuie sa fim foarte atenti. Putem sa ne uitam cum prioritizam, acea limita in PNRR ia in calcul o reforma a sistemului de pensii.Pe noi ne intereseaza…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa trebuie in primul rand sa recupereze distanta care o desparte de CFR Cluj in clasamentul Ligii I de fotbal pentru a se putea gandi la castigarea titlului de campioana in acest sezon. "Lupta…