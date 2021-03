Stiri pe aceeasi tema

- Clubul ceh Slavia Praga s-a angajat sa respecte rezultatele anchetei deschise de UEFA, cu privire la acuzatiile de rasism aduse de jucatorul echipei Glasgow Rangers, Glen Kamara, la adresa unui jucator al echipei Slavia Praga, Ondrej Kudela, dupa meciul dintre cele doua formatii disputat in Europa…

- Nicoale Stanciu (27 de ani) a explicat cum l-a surprins pe McGregor din lovitura libera, in partida caștigata de Slavia Praga pe terenul lui Glasgow Rangers, scor 2-0, in manșa retur a „optimilor” Europa League. Inca un joc de colecție facut de Nicolae Stanciu la Slavia și alta calificare splendida…

- Aseara, in cadrul optimilor de finala Europa League, s-au intalnit echipele a doi jucatori romani pe val in acest moment. Ianis Hagi l-a intalnit pe teren pe Nicușor Stanciu, in meciul Slavia Praga vs. Glasgow Rangers. Meciul s-a jucat la ora 22:00, ora Romaniei, gazdele turului fiind cei de la Slavia.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga si a decis astfel calificarea campioanei Cehiei in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa victoria cu 2-0 pe terenul formatiei Glasgow Rangers, joi seara, in mansa secunda a optimilor. Foto: (c) SK Slavia Praha…

- Rangers și Slavia Praga se vor intalni pe 18 martie, de la ora 22:00, in manșa retur a optimilor din Europa League. Partida se va disputa pe Ibrox Stadium, iar gazonul de pe Ibrox Stadium se prezinta in condiții deplorabile cu o zi inainte de duelul romanesc dintre Ianis Hagi (22 de ani) și Nicolae…

- Fotbalistul echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Glasgow Rangers, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa. Partida a fost arbitrata de Ovidiu Hategan. Stanciu a marcat in minutul…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat la partida Slavia Praga - Glasgow Rangers, din optimile de finala ale UEFA Europa League, manșa tur. Partida in care se vor duela Nicolae Stanciu și Ianis Hagi este programata joi, 11 martie, de la ora 19.55, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Hațegan…

- Duelul dintre Manchester United si AC Milan este capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu…