Valvataia de pe Valea Alba

O interventie salutaraOamenii marii se nasc, traiesc si supravietuiesc sub semnul aceluiasi destin. Pana in 1990, aceeasi scoala i a format pe toti, ofiteri de marina in slujba Marinei Militare sau a companiilor maritime de navigatie. Nationale, in acele vremuri, in care flota numara sute de nave si mii de angajati.Militari sau civili, pe puntea… [citeste mai departe]