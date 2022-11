Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a marcat unul dintre golurile carierei, in ultima etapa din China. Mijlocașul roman a deschis scorul in confruntarea dintre Wuhan Three Towns, echipa sa, și Guangzhou City. Nicolae Stanciu a ajuns la 8 goluri marcate, de la transferul sau in China. Mijlocașul a mai contribuit cu pasa…

- Mircea Lucescu (77 ani) este un car de nervi chiar si dupa victorii. Dinamo Kiev a castigat meciul cu Kryvbas, scor 3-1, insa marele antrenor roman s-a enervat din cauza criticilor primite in ultima perioada. „Le-am cerut jucatorilor sa o ia de la zero, uitand de jocurile din Europa League și de toate…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- Alexandru Baluța a marcat un gol de generic in Ungaria. Mijlocașul roman a reușit o execuție splendida in meciul caștigat de echipa sa, Academia Puskas, impotriva lui Paks, scor 3-1, in etapa a 10-a din campionatul maghiar. Este al doilea gol inscris de Baluța in actualul sezon. Baluța a stabilit scorul…

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…

- Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a oferit o noua pasa de gol in campionatul Chinei, intr-un meci castigat duminica de formatia sa Wuham Three Towns, in etapa a 15-a. Mijlocasul roman i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al partidei de pe teren propriu cu Shenzen. Wuhan, s-a impus cu 5-1.…