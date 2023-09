Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, prima reactie dupa Romania – Kosovo 2-0. Fostul international roman a vorbit despre sansele nationalei Romaniei de a se califica la EURO 2024. Gica Popescu a spus ca Romania trebuie sa fie precauta pentru ca nu s-a obtinut calificarea. Gica Popescu, prima reactie dupa Romania – Kosovo…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, marti seara, pe Arena Nationala, in grupa I de calificare la Euro 2024. Meciul, intrerupt in minutul 18, din cauza tortelor si scandarilor, s-a reluat dupa aproximativ 50 de minute. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (83) si Valentin Mihaila (90+3), anunța…

- Romania a invins pe Kosovo, 2-0, in preliminariile Euro 2024, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu și Valentin Mihaila. Partida a fost oprita 50 de minute din cauza unui banner cu tenta politica. Edi Iordanescu s-a speriat de incidentul din tribuna și s-a gandit ca naționala poate pierde la ”masa…

- Viorel Moldovan, fostul varf al naționalei Romaniei, a fost mai bland cu tricolorii dupa victoria cu Kosovo, 2-0. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția. Romania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra (acasa), Israel…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO, 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Dupa remiza cu Israel, scor 1-1, „tricolorii” nu concep alt rezultat decat victoria cu Kosovo si promit un joc ofensiv. De altfel, si selectionerul Edi Iordanescu a a anuntat ca nu concepe alt rezultat decat victoria. La jumatatea…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO Miza uriasa pentru nationala Romaniei in partida cu Kosovo care va fi marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Asa cum si Nicolae Stanciu a spus la finalul partidei cu Israel, victoria pentru Romania in meciul cu Kosovo este vitala. Romania – Kosovo poate…

- Romania a obținut un punct mare cu Israel, la cum a decurs jocul, scor 1-1, in etapa a 5-a din preliminariile EURO 2024. Cu acest rezultat, naționala lui Iordanescu ramane pe locul secund in clasament, la o singura lungime peste Israel și doua sub Elveția, liderul grupei. La finele partidei de pe Arena…