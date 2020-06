Stiri pe aceeasi tema

- Slavia Praga, echipa internationalului român Nicolae Stanciu, a câstigat titlul de campioana a Cehiei la fotbal pentru al doilea an consecutiv, dupa victoria obtinuta miercuri pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în derby-ul cu Viktoria Plzen, formatia aflata pe locul secund, informeaza…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a terminat la egalitate cu Banik Ostrava, 2-2, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 14, din lovitura libera, dar Banik a egalat la scurt…

- Echipele Slavia Praga si Slovan Liberec, cu jucatori romani in componenta, au obtinut victorii in deplasare, marti, in meciurile jucate in cadrul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Slavia, cu Nicolae Stanciu 86 de minute pe gazon, a facut un pas decisiv spre un nou titlu, prin victoria…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a fost omul meciului in victoria zdrobitoare reușita de Slavia Praga in fața lui Jablonec, scor 5-0. Lukas Provod și Stanislav Tecl, doi dintre coechipierii sai, i-au mulțumit pe teren pentru „cadourile” primite din partea lui Stanciu. „I-am zis la pauza ca trebuie sa marchez…

- Fotbalistul din Alba, Nicolae Stanciu, a avut o prestație formidabila in cel mai recent meci jucat pentru echipa Slavia Praga. Stanciu a deschis scorul, impotriva formatiei FK Jablonec, printr-un penalty in minutul 21 al partidei, disputata sambata 30 mai, pe teren propriu. De asemenea, Stanciu a mai…

- Fotbalistul echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a marcat un gol din penalti în meciul câstigat, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, în fata formatiei Jablonec, în campionatul Cehiei.Stanciu, care a jucat pâna în minutul 73, a transformat…

- Mijlocașul Alexandru Baluța (26 de ani) spune ca din vara nu va mai continua la Slovan Liberec, formație la care este imprumutat de Slavia Praga. Alexandru Baluța a revenit cu forțe proaspete dupa pauza cauzata de coronavirus. In al doilea meci in care a evoluat de la reluarea campionatului din Republica…

- Fostul capitan al Universitații Craiova , Alex Baluța, a reușit sa-i aduca victoria formației sale, Slovan Liberec, in aceasta seara. Fotbalistul crescut de Academia „Gica Popescu“ a marcat unicul gol al meciului susținut de Liberec pe terenul lui Ceske Budejovice, din etapa a 25-a din campionatul Cehiei.…