- Ministerul Afacerilor Interne face precizari cu privire la definirea zonelor metropolitane, unde nu este nevoie de prezentarea declarației pe proprie raspundere pentru circulația cetațenilor intre localitați.

- SOLIDARITATEA ar insemna ca, fiecare dintre noi, SA SUSȚINEM producatorii locali, indiferent daca produsele lor sunt de natura alimentara sau nu! La intalnirea cu antreprenorii maramureșeni care a avut loc marți, 5 mai 2020, in sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ din Baia Mare și pe care am…

- Ministrul Agriculturii spune ca Romania va avea paine suficienta, chiar daca productia de cereale s-ar injumatati in acest an, din cauza secetei. Ce se intampla cu prețurile Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca este prea devreme pentru a avansa o eventuala crestere a pretului painii in toamna…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat, in aceasta saptamana, ca Germania a atins un "succes intermediar fragil" in lupa sa impotriva coronavirusului, iar iesirea din izolare va incepe saptamana urmatoare cu o redeschidere partiala a magazinelor si cu redeschiderea scolilor din 4 mai. Ministrul german…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca in mare parte a tarii s-a instalat o seceta extrema, cele mai afectate fiind Dobrogea si Moldova. El spune ca fermierii vor fi despagubiti si ca acum se vor face evaluari.

- Producatorii locali avertizeaza ca pot asigura doar 30% din necesarul de carne de porc pentru consumul intern, Romania fiind in situatia de a importa restul de 70% pentru a asigura securitatea alimentara a populatiei, in conditiile actuale de raspandire a pestei porcine africane si a pandemiei COVID-19.Asociatia…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat ca Romania are echipamente pentru toate spitalele care trateaza pacienti infectati cu coronavirus si ca deja s-au facut primele livrari. La randul lui, reprezentantul Unifarm spune ca marfurile vin in mod continuu si pleaca in mod continuu spre spitale.