- Muzeul Județean din Bistrița va fi gazda unor ateliere deosebite luni, 9 mai, cand se celebreaza Ziua Europei. Este vorba despre ateliere de restaurare, ateliere de creație dar și muzicale. Din program nu va lipsi nici o intalnire pe tema economiei circulare, cu Elena Rus, coordonatoarea „Punctului…

- Ceterașul Ionica Moldovan din Sangeorz Bai a primit oficial distincția „Tezaur Uman Viu al Romaniei”, pe scena Festivalului Național „Valeria Peter Predescu”. Instrumentistul a susținut și un recital pe scena festivalului desfașurat la Centrul Cultural Dacia. Un moment inedit și emoționant – in prima…

- Ne-a trecut, oare, glontul pe la ureche? Un barbat de 42 de ani cu dubla cetatenie, ucraineana si americana, venea, de la Chisinau, spre Romania cu bagajul plin de arme. De asemenea, omul transporta si echipament militar. Destinatia finala: Germania La iesirea din Republica Moldova vamesii au depistat…

- 467 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 243 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 4 560 de teste. Din numarul total de cazuri noua sint asociate cu contact in afara țarii, șapte din Ucraina (șapte refugiați), cate unul din Italia și Romania.…

- O masina in care se aflau opt refugiati din Ucraina, dintre care trei copii, a fost implicata miercuri dimineața intr-un accident rutier produs in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit ziarului local TimpulOnline.Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 03:00 in orasul…

- In secolul al XIX-lea, marțișorul era confecționat de mame care adaugau celor doua fire impletite și cate o moneda de argint sau aur. Il dadeau copiilor in dimineața zilei de 1 martie, inainte de rasaritul soarelui. Din anul 2017, Martisorul a fost inclus pe Lista UNESCO, drept obiect de patrimoniu…

