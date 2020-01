Stiri pe aceeasi tema

- Lugojeanul Calin Dobra a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PSD Timiș și a primit girul Comitetului Executiv Național al PSD pentru a candida, la alegerile locale de anul viitor, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Astazi, 23 decembrie 2019, Calin…

- Titu Bojin, fost sef al Consiliului Judetean Timis din partea PSD, si-a anuntat decizia de a candida din nou pe aceasta functie, fara a preciza si din partea carui partid, in plus, e si sigur de victoria sa. De asemenea, el spune ca nu crede ca se va ajunge sa fie schimbat din functia de ... The post…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat, marți seara, ca daca Viorica Dancila va ramane la conducerea partidului, atunci PSD „va mai caștiga alegerile locale și parlamentare de anul trecut”, facand aluzie la gafa facuta de Dancila.„Daca ramane doamna Dancila mai departe președinte al PSD,…

- Romania voteaza. Duminica, 10 noiembrie, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerile de anul acesta sunt privite cu interes nu doar de romanii din țara, ci și de moldovenii de peste Prut. Ce așteptari au locuitorii Chișinaului de la viitorul șef de stat roman? Corespondentul Libertatea…

- Nicolae Robu este decis sa-i trateze cu aroganța pe viitorii sai contracandidați la alegerile locale de anul viitor. Dupa plenul Consiliului Local Timișoara de ieri, lui Nicolae Robu i-a fost atrasa atenția, de catre un jurnalist, ca in sala s-a aflat și Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la primarie.…

- Campania electorala pentru alegerile locale a fost una neinteresanta, pasiva si lipsita de dezbateri adevarate. Totodata, candidatii nu au venit cu solutii concrete pentru a imbunatati situatia din oras.

- Alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa Guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca Republica Moldova "are nevoie de oameni onesti in toate functiile publice, inclusiv in administratia…

- Cetatenii unguri sunt așteptați la urne, duminica, pentru alegerile locale, catalogate drept cruciale de opoziția din Ungaria, care spera sa infranga partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, in cursa pentru Primaria Budapestei, dar și in alte localitați, informeaza postul France 24, potrivit…