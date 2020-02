Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu subliniaza ca sultanul Omanului, Qaboos bin Said al-Said, decedat vineri seara, ''a fost unul dintre cei mai importanti lideri ai lumii musulmane, cu o domnie care s-a intins pe o jumatate de secol''. "Majestatea Sa Margareta Custodele…

- CARAȘ-SEVERIN – Trei accidente rutiere s-au produs in județ, in a doua zi de Craciun, toate intre orele 13 și 14, fiecare soldat cu cate doua victime. In primul, produs la ora 13.00, pe DN 57, intre Comoraște și Lațunaș, un autoturism s-a rasturnat in afara drumului. Cele doua victime au fost preluate…

- Pe 22 decembrie, la Suceava se va desfașura o noua editie a manifestarii „Noaptea cea mai lunga”. Actiunile vor debuta la ora 17.30, in Parcul Drapelelor din vecinatatea Palatului Administrativ, cu aprinderea de luminari in memoria eroilor Revolutiei. Incepand cu ora 17.45, la Muzeul de Istorie este…

- Asociatia Culturala TGP, fondata in 2012 cu scopul de a promova valori sociale si spirituale prin arta, ii invita pe timișoreni la doua concerte de Craciun, evenimentele urmand sa se desfașoare sambata 14 decembrie de la ora 19 și duminica 15 decembrie de la ora 17, la Filarmonica Banatul, cu intrarea…

- Paula Seling va sustine doua concerte extraordinare la Timisoara in cadrul carora solista nascuta in ziua de Craciun va interpreta o sumedenie de hituri din cariera artistei care a sustinut primul ei minirecital la varsta de zece ani. Incepand din 1998 artista a lansat peste 16 albume solo, atat cu…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat termenul pana la care toate cladirile din centrul Timisarei trebuie sa fie reabilitate: 31 octombrie 2020. The post Termen de reabilitare pentru toate cladirile din centru, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- * Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a semnat patru contracte finantate din fonduri europene, in valoare de aproape 30 de milioane de lei, informeaza un comunicat de presa transmis de administratia locala. * Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de…

- Pe 2 noiembrie s-au implinit 149 de ani de la infiintarea uneia dintre cele mai vechi institutii de invatamant din Falticeni: Colegiul National „Nicu Gane". Un eveniment ce marcheaza in urbe inceputul unei traditii in excelenta. Daca zidurile liceului ar avea suflet, ar simti freamatul ...