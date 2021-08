Nicolae Robu șterge pe jos cu Florin Cîțu Fost lider PNL Timiș și fost primar al Timișoarei, Nicolae Robu, se declara uluit nu doar de petele din biografia lui Florin Cițu, ci și de explicațiile premierului, explicații care in opinia liberalului jignesc conduița și inteligența tuturor romanilor onești. „Eu cred ca Ludovic Orban nu a facut niciun linșaj la adresa Premierului Cațu. A vorbit foarte decent, calm, sobru, sincer, cum o face de obicei, despre teme despre care nu avea cum sa nu vorbeasca! Eu sunt uluit nu numai ca dl Cițu a facut ce-a facut, chiar nu-l vedeam omul care sa faca așa ceva. Sunt uluit și mai mult ca dansul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miroase a securism in batalia din interiorul PNL. Ludovic Orban a denunțat duminica la conferinta de alegeri a PNL Vrancea „presiuni din exteriorul Partidului National Liberal”, el atragandu-le atentia celor din afara partidului „care si baga coada de doua luni” ca nu cedeaza in cursa pentru sefia PNL.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat duminica, la Focsani, ca „forte externe” intervin in cadrul alegerilor interne din PNL pentru a influenta alegerea presedintelui partidului. ”Le atrag atentia celor din exteriorul PNL care isi baga coada, de doua luni, in democratia interna, care folosesc instrumente…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, îi critica pe liberalii care si-au anuntat sustinerea fata de Florin Cîtu pentru functia de presedinte al PNL, Orban sustinând ca acestia „nu-l considera capabil sa conduca partidul”. Orban a vorbit despre „presiuni din exteriorul…

- Liderul PNL Ludovic Orban marcheaza decisiv in cursa pentru șefia PNL Timișoara. Dupa ce sute de membri au taberei care il susțina, condusa de Raul Ambruș, care de altfel și candideaza la șefia filialei municipale, au fost excluși, Orban a dat o dispoziție prin care i-a repus in drepturi. Practic,…

- Numarul politicienilor agresivi creste in progresie geometrica. Sa fie asta o consecinta a prelungitei perioade de restrictii, a statului in casa cu telefonul in mana? Pe de alta parte, politicienii nu au prea respectat masurile de restrictii. Majoritatea dintre ei au reusit sa se fofileze. Nu este…

- Florin Cițu l-a luat iar la palme pe Orban. Orban i-a zis și el vreo doua. Florin Cițu, despre Ludovic Orban, contracandidatul sau la șefia PNL: „Astfel de politicieni poate nu mai au un viitor in Romania”. Cițu a spus, la Satu Mare, ca aceasta campanie interna a PNL a facut sa iasa la iveala și lucruri…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- A fost scandal uriaș in weekend la Timișoara. In cursa au intrat Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei, susținut de președintele Alin Nica, pe filiera Florin Cițu, și Raul Ambruș, susținut de alți liberali din partid, pe filiera Ludovic Orban. Dupa ce tabara Ambruș a anunțat ca adversarii refuza…