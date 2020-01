Nicolae Robu este susținut in continuare de catre conducerea PNL pentru toate funcțiile in care se afla, asta deși, recent, primarul Timișoarei a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu in dosarul retrocedarilor ilegale. Cel puțin asta au susținut, astazi, doi vicepreședinți PNL din Timiș, prezenți in cadrul unei conferințe de presa: Ben Oni […] Articolul Nicolae Robu, sprijinit de liberalii din Timiș aflați in conducerea PNL. Ben Oni Ardelean: „Este susținut in toate pozițiile in care se afla” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .