Potrivit unui asa-zis sondaj de opinie promovat de fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, rezulta ca foarte putini dintre cei care l-au votat pe Dominic Fritz in 2020 sunt nemultumiti de actuala administratie. Mai mult, 31% dintre respondenti afirma ca au o "parere foarte buna" despre administratia Fritz. Fostul primar ...