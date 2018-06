Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu s-a dat din nou in spectacol pe Facebook. De data aceasta, primarul Timișoarei, cunoscut ca fiind un impatimit al cantatului la chitara, a postat un nou videoclip pe rețeaua de socializare in care interpreteaza o piesa muzicala creație proprie. In descrierea filmarii postate astazi, Nicolae…

- Nicolae Robu a lansat, in aceasta seara, un nou sondaj pe pagina sa de Facebook, cu numarul 19 pe anul 2018. De data aceasta, primarul Timișoarei ii intreaba pe internauți ce parere au despre faptul ca și-a propus sa construiasca șase noi pasaje in urmatorii ani. „Dupa cum cunoașteți, am construit in…

- Administratorul public al Timișoarei calca pe urmele șefului sau, primarului Nicolae Robu, care anunța tot felul de informații de interes pentru timișoreni pe rețeaua de socializare, unde a recunoscut ca blocheaza timișorenii ca sa se distreze. Cei doi uita ca au o intreaga Direcție de comunicare…

- In urma cu cateva zile, dupa ce primarul Nicolae Robu a atacat societatea Retim pe Facebook, acuzand-o ca nu-și face treaba, fostul viceprimar și premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, a lansat și el un atac dur la adresa edilului Timișoarei. Robu a profitat de o conferința de presa ce a avut…

- „Ce suflet negru trebuie sa aiba cei ce vorbesc de rau un asemenea oraș?! Timișoara, oraș nepereche, te iubesc”, a rabufnit marți primarul Nicolae Robu intr-o postare pe Facebook. Acum nu știu cine a vorbit de rau Timișoara, dar, in ultima perioada, primarul a fost eroul unor articole/reportaje in mass-media…

- Timișoara, orașul din Romania care inflorește odata cu primavara, iși primește vizitatorii pe orice vreme. Mai ales primavara. Mica Viena, Orașul Florilor, Orașul Premierelor, orașul de pe Bega, primul oraș liber de comunism din Romania are o alura aparte de sarbatorile pascale, cand toți oamenii sunt…

- Timișorenii care locuiesc in Șagului sau chiar in Șag trebuie sa se inarmeze cu foarte multa rabdare. Șoseaua reparata anul trecut intra din nou in reparații, dupa ce s-a umplut de gropi. „Știu ca s-a experimentat o noua tehnologie acolo, dar cei de la SDM m-au asigurat ca este foarte…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai. Paginile spatiului SpaceX si Tesla sunt acum inactive. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre…