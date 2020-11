Stiri pe aceeasi tema

- Noul edil-șef al Timișoarei a anunțat astazi ca va elimina „sporurile de fonduri europene” pe care le primesc aproximativ 120 de angajați ai primariei, considerand ca nu sunt justificate. „In ultimii ani, Primaria Timișoara a contractat proiecte in valoare de 460 de milioane de lei, fonduri nerambursabile.…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat marti ca suspenda acordarea sporurilor pentru functionarii care lucreaza cu fonduri europene dupa ce a descoperit ca au fost platite sporuri de 6,5 milioane lei pentru atragerea unei sume de doar un milion de lei.

- Actualul și fostul primar s-au intalnit, astazi, in biroul edilului-șef din cladirea Primariei Timișoara, iar Dominic Fritz este de parere ca discuția cu cel pe care il inlocuiește a fost una constructiva. „Inainte de investirea mea in funcția de primar al Timișoarei, am dorit sa ma intalnesc cu dl…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat printr-un mesaj pe Facebook dupa anunțul PNL Timiș ca a semnat protocolul cu USR-PLUS, însa în document nu este menționata și împarțirea funcțiilor în CL și CJ, așa cum a cerut el. Fritz se declara ”mâhnit”…

- Dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea in alegerile pentru Primaria Timișoara, sediul USR a explodat in urale. Membrii și simpatizanții USR au privit in direct pe TION primele declarații facute de fostul primar al Timișoarei.

- Primarul in functie al Timisoarei, Nicolae Robu, si-a recunoscut, duminica seara, infrangerea in fata lui Dominic Fritz, sustinut de USP-PLUS. El a adaugat ca lasa in urma sa numeroase proiecte cu finantare europeana pe care le-a inceput si pe care si le-ar fi dorit implementate intr-un…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat, reprezentat de presedintele Ioan Fernbach, a anuntat ca-l sustine pe Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, pentru functiei de primar al Timisoarei. Fritz e singurul candidat USR PLUS sustinut de FDGR in Romania. ”Forumul German a jucat un rol politic major in…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Timișoara, a declarat, in cadrul interviului acordat wall-street.ro, ca sondajele realizate pana in acest moment indica faptul ca este la cateva procente in urma actualului edil, Nicolae Robu. Fritz spune ca Timișoara nu mai este un oraș de…