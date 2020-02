Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Alin, iubitul sau care a murit in urma cu patru luni, intr-un incendiu in scara unui bloc. Totodata, artista a facut dezvaluiri despre noua poveste de dragoste pe care o traiește in prezent. Oana Radu a reușit sa treaca peste tragedie și sa iubeasca…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii profesioniste de Fotbal, a atacat dur actuala conducere a LPF, potrivit prosport.ro.Dumitru Dragomir, in varsta de 73 de ani, a afirmat ca nu are mai are nicio legatura cu Gino Iorgulescu, actualul șef al LPF și ceilalți șefi din conducerea ligii, afirmand…

- Pentru consumatorii din intreaga lume, rolul pe care alimentele il joaca in sanatate si starea de bine este din ce in ce mai important; oamenii au in vedere din ce in ce mai mult modul in care portiile mai mici - gustarile - le influenteaza starea de bine, precum si sanatatea fizica, arata un raport…

- Pentru a acoperi scandalul provocat de protejatul sau, Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, care a transformat Piața Traian intr-un balci cu gratare fumegande și maneliști care racneau dedicații și pentru primarul Timișoarei, Nicolae Robu a emis, ieri, in mare graba o nota interna. „Se interzice…

- Romanii pierd opt luni din viața din cauza poluarii, peste media din Uniunea Europeana, care este de 5,7 luni. Calculul este facut de oameni de stiinta din toata lumea, intr-un raport care evalueaza impactul schimbarilor climatice si al poluarii asupra sanatatii. The post Romanii pierd opt luni din…

- Una din 5 familii refuza prelevarea in cazul rudelor aflate in moarte cerebrala. Neregulile care au iesit la iveala in ultimii ani i-au facut pe multi romani sa nu iși mai dea așa ușor acceptul. In acest timp, mii de pacienti se afla pe listele de asteptare.

- Brigitte Sfat, actualmente Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Aceasta este renumita in principal prin prisma relațiilor amoroase destul de zbuciumata. Fosta soție a lui Ilie Nastase, fostul mare tenismen, și-a gasit insa liniștea in brațele actualului ei soț, Florin Pastrama.