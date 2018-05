Stiri pe aceeasi tema

- Primarul a ținut, la inceputul intervenției sale, sa precizeze ca nu are nimic impotriva celor care vin din alte județe sa lucreze in Timișoara, insa a primit foarte multe sesizari de la persoane care și-au facut buletin de Timișoara și platesc aici impozit pe mașina și care au semnalat ca…

- Peste 300 de castani cu floare roz și cu floare alba au fost plantați pe strada Popa Șapca și pe Bd. Antenei, dar in restul orașului vor fi sadiți salcami, anunța primarul Timișoarei. Edilul-șef spune ca iubește foarte mult salcamul și vor fi plantari masive in perioada urmatoare. Edilul…

- Asociatia Pro Infrastructura a realizat o filmare aeriana a nodului rutier Virtutii, parte din proiectul penetratiei Splai-Ciurel-Autostrada A1, si afirma ca "santierul inainteaza cu viteza melcului". Reprezentantii ONG-ului spun ca proiectul este "un exemplu perfect de incompetenta si neputinta…

- Va reamintim, primarul Nicolae Robu a promis inca din campania electorala ca le amenajeaza timișorenilor patru baze sportive și de agrement in cartiere, langa una dintre ele urmand sa fie ridicat și un stadion pentru echipa de rugby. Acesta apare deja in documentația pentru complexul sportiv…

- Epopeea reabilitarii cladirii operei continua. Dupa doi ani de la semnarea contractului cu firma constructoare, inca nu pot incepe lucrarile. Au fost probleme mari cu documentația, iar cei din primarie au trimis solicitarile cerute de Ministerul Culturii abia dupa patru luni. Specialiștii…

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- Un top al fanilor de pe Facebook ai primarului Timișoarei a fost realizat de un utilizator al rețelei de socializare. Acesta a folosit un soft cu ajutorul caruia a alcatuit o un top 50 al oamenilor care dau „like” la postarile primarului Timișoarei, in condițiile in care acesta se lauda zi de zi cu…

- Nicolae Robu nu regreta ca i-a jignit pe jurnaliști. La o conferința de presa care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 2 martie, la ora 12.00, la sediul PNL Timiș, al carui președinte este Nicolae Robu, dar la care primarul a ajuns o ora mai tarziu, jurnaliștii au fost facuți cu ou și cu oțet de catre…